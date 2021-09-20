Помощь спасателей потребовалась трижды за выходные в Сочи

Фото: горящий двухэтажный барак на ул. Чекменева

Первый выезд у спасателей Хостинского поисково-спасательного подразделения ЮРПСО МЧС России был в пятницу вечером. Через службу «112» в спасательный отряд поступил звонок от девушки, которая сообщила, что они вместе с подругой и двухлетним ребенком заблудились в районе реки Агурчик. Потерявшиеся туристки самостоятельно смогли выйти на проселочную дорогу к линии электропередачи.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России, туристок обнаружили в 800 метрах от слияния рек Агура и Агурчик. Взяв ребенка на руки, спасатели вывели их к Орлиным скалам, где передали специалистам Службы спасения города Сочи, которые доставили женщин на внедорожнике в город. Как объяснили спасателям местные жительницы, в лес они пошли за грибами и ягодами. В итоге - заблудились и промокли из-за внезапного ливня.

В субботу вечером спасатели Южного РПСО пришли на подмогу пожарным расчетам при тушении горящего барака на Мацесте.

-18 сентября в 19:00 от диспетчера «01» оперативному дежурному ЮРПСО поступила информация о том, что по адресу ул. Чекменёва горит двухэтажный дом барачного типа, площадь возгорания - 200 квадратных метров. Спасатели помогли потушить очаги возгорания, а также разобрали завалы, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Еще один выезд был в воскресенье вечером. Спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России помогли 35-летней москвичке, которая при спуске с Бзерпинского карниза в составе тургруппы, травмировала колено. Туристке обезболили сустав, зафиксировали его и довезли до приюта «Пихтовый».

Спасатели напомнили, что, отправляясь в поход или пешую прогулку, нужно оценить свои силы, выбрать удобную одежду и обувь и предупредить о предполагаемом маршруте соответствующие службы.