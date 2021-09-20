На Кубани 6 предприятий прошли во второй этап конкурса «Путь к совершенству»

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Завершился прием заявок на конкурс для кубанских предпринимателей «Путь к совершенству», который проходил с 1 по 15 сентября текущего года. По итогам первого тура во второй этап прошли 6 предприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В рамках конкурса предприятия представляют свои программы по организации бережливого производства. В частности, рассматриваются производительность труда, участие в обучении и материальная поддержка сотрудников.

По итогам первого этапа отобрано 6 заявок от предприятий водоснабжения, оконного производства, пищевой промышленности, производства упаковок, строительства.

Во втором этапе комиссия оценит программы бережливого производства. После подсчета баллов определят победителей. В прошлом году 3 предприятия стали лидерами конкурса.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что предприниматели края могут рассчитывать на аренду 70 гектаров земли по льготным ставкам. Всего для кубанского бизнеса отведено 10 участков государственной собственности.