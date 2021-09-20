Гору покрышек у реки Мацеста в Сочи вывезут в течение двух дней

Фото: Группа "OK Сочи" в социальной сети Фейсбук

Местные экологи во время похода по живописным местам реки Мацеста наткнулись на гору из старых автомобильных покрышек. О своей находке «зеленые» тут же сообщили в соцсетях.

- Как это понимать?! Развели свалку в пойме реки Мацеста, - цитирует слова одного из активистов паблик «СочиСтрим» .

За комментариями интернет-ресурс обратился в администрацию Хостинского района. Оказалось, что шины вытащили из реки Мацеста в ходе очистки дна горной реки. И временно разместили на берегу с целью последующей транспортировки на полигон.

- Из воды покрышки достали волонтеры в рамках субботника. Водные объекты не находятся в ведении муниципалитета, но ждать реакции от соответствующих организаций мы не стали, решив своими силами убрать шины, которые копились в русле годами, - сообщил источник в администрации Хостинского района.

Примечательно, что ни копейки бюджетных средств потрачено не было. Из воды волонтеры извлекли несколько кубов резинового мусора. Теперь это богатство не будет отравлять экологию реки Мацеста. Чиновники поблагодарили хостинцев за наблюдательность и пообещали вывезти покрышки в течение пары дней.