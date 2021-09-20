Более 65% жителей Кубани проголосовали на выборах

Фото: пресс-служба администрации региона

В Краснодарском крае явка на выборы составила более 65%. Организацию голосования накануне обсудили губернатор края Вениамин Кондратьев и председатель избирательной комиссии Кубани Андрей Черненко.

На встрече отмечено, что процесс выборов организован легитимно и прозрачно, в избирком поступило небольшое количество заявлений.

По завершении 3 дней голосования обработаны все протоколы. Так, по предварительным подсчетам, лидирует партия «Единая Россия, набравшая порядка 61% голосов, на втором месте – КПРФ с 15,5%. Третью и четвертую позиции занимают, соответственно, ЛДПР и «Справедливая Россия – за правду».

Всего в регионе завершились 88 избирательных кампаний. В Краснодарском крае граждан принимало около 2,8 тысячи участков, 360 из которых – в краевой столице. Кроме того, процесс выборов оценивали иностранные представители, отметившие высокую организацию.