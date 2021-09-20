Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2021 15:36

Движение авто ограничат в Имеретинской низменности Сочи с 23 сентября

Временный запрет вызван проведением российского этапа чемпионата мира FIA «Формула- 1»
Елена МОСКАЛЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: сайт администрации Сочи

Фото: сайт администрации Сочи

В связи с проведением российского этапа чемпионата мира FIA «Формула 1» и автомобильных гонок поддержки в 2021 году в период с 7.00 часов 23.09.2021 по 23.00 26.09.2021 будет ограничен проезд транспортных средств без соответствующей аккредитации в зонах, прилегающих к Сочиавтодрому. Как сообщили «КП» - Кубань», в пресс-службе мэрии курорта, послабления предусмотрены для маршруток и такси. Их будут пропускать через специальные КПП. Также 25 и 26 сентября по федеральным дорогам общего пользования ограничат движение грузовиков. Впрочем, мэрия курорта обещает увеличить количество рейсовых автобусов. Их число заметно вырастет в «часы пик»: с 16.00 до 22.00 вечера.

- Изменится и схема движения «Ласточек». Их станет больше. Предварительная продажа билетов на электрички к месту проведения мероприятия и обратно началась с 1 сентября, - сообщили в мэрии Сочи.