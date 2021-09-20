Смерч в Туапсе сформировался из-за непогоды

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В Туапсе накануне сформировался смерч в акватории Черного моря. Видео с изображением вихря выложили в местных пабликах социальных сетей.

Из-за непогоды, по сообщениям ЕДДС, в районе без света остаются более 37 тысяч жителей, в том числе 11 тысяч детей. Электроснабжение прервано в нескольких населенных пунктах. Сейчас на месте работают службы по восстановлению работы линий электропередачи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в крае с 20 по 22 сентября объявлено штормовое предупреждение. Повышенная готовность сохраняется из-за вновь прогнозируемых дождей.