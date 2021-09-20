Температура воздуха опустится на несколько градусов в Сочи уже к 22 сентября

Фото: личный архив Фото: Елена МОСКАЛЕВА

Утро 20 сентября в Сочи началось с дождей и холодного ветра. Практически сразу столбик термометра пополз вниз. По прогнозам синоптиков, уже 22 сентября станет холоднее на 4-5 градусов. В целом же средняя температура днем на этой неделе на курорте будет около 16 градусов, ночью термометры и вовсе зафиксируют 13-14 градусов выше нуля. А вот с морем пока все благополучно.

- По данным на 20 сентября температура морской воды в районе Сочи составляет 24 градусов. Холодный фронт понизит ее незначительно, так как море остывает медленно. Кстати, самое теплое море нынешней осенью в Сочи. В Геленджике температура морской воды уже 22 градуса, почти такая же - в Анапе, - сообщила «КП» - Кубань» заместитель начальника отдела Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай.