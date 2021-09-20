Орлята собрали конструкцию по чертежам да Винчи

Фото: ВДЦ "Орленок".

Участниками программы стали 96 школьников в возрасте 11-16 лет из 30 регионов России. Все ребята имеют достижения в олимпиадах и конкурсах по математике.

- Смена «Юный математик» — одна из самых интересных и содержательных в «Орленке», ежегодно собирающая самые светлые умы в этой области, а также ребят, которые уже со школьной скамьи демонстрируют незаурядную живость ума. Не зря говорят, что математика — царица наук. Подтверждение этому мы видим прямо на смене, когда дети с огромным удовольствием включаются в решение сложных задач, активно общаются с наставниками, сверстниками, находят единомышленников и ответы на многие вопросы. Такой опыт самый важный и дорогой, и очень здорово, что ребята получают его именно здесь, — прокомментировал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

В течение смены дети посещают популярные лекции и специальные курсы по математике, естественным и гуманитарным наукам. Орлята участвуют в Турнире математических игр и личной олимпиаде, где решают задачи разной сложности. В Математической школе дети проходят специальные курсы по экономике, лингвистике и робототехнике.

- В «Орленке» я выбрал направление математика-робототехника, потому что математику люблю и занимаюсь ей с детства, а робототехника меня заинтересовала недавно. Раньше я не разбирался в этом направлении, но здесь решил открыть для себя что-то новое, и мне очень понравилось, — рассказал Артур Гаспарян из Ростовской области.

На смене ребята становятся участниками лекций от ученых-исследователей, тренеров национальной команды России по математике, членов жюри Всероссийской олимпиады школьников по математике. Среди наставников ребят известные педагоги-математики, преподающие в таких вузах, как Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Адыгейский государственный университет, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также студенты Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.