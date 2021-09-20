На Кубани мужчину, укусившего за палец полицейского, осудили более чем на 3 года

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В Славянске-на-Кубани Краснодарского края вынесли приговор мужчине, укусившему за палец полицейского. Инцидент произошел в январе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Так, 28-летний парень, будучи выпившим, неподобающе вел себя на одной из улиц города. Чтобы утихомирить жителя, на место приехала полиция. При попытке усадить его в машину и отвезти в отделение, мужчина укусил сотрудника за палец.

- По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей применение насилия. Накануне, в ходе рассмотрения материалов судом, мужчина вину признал частично, однако был осужден на 3 года и 4 месяца колонии строгого режима, - прокомментировали в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Не согласившись с наказанием, житель Славянска-на-Кубани отправил жалобу в краевой суд, которая не была удовлетворена.

Приговор оставили без изменений. Он вступил в законную силу.