Задержка авиалайнера из Антальи, севшего в Сочи из-за смерти пассажирки, составила 3 часа

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Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Турции в Екатеринбург, вынужденно сел в Сочи из-за ухудшения самочувствия пассажирки. Самолет выполнял рейс U61070 Анталья — Екатеринбург, когда женщине на борту стало плохо. Командир воздушного судна принял решение сесть в аэропорту Сочи, пишет в Телеграм представить авиакомпании.

Известно, что члены экипажа и врач, оказавшийся в числе пассажиров, пытались реанимировать женщину, однако она скончалась на борту самолета еще до приземления в сочинской гавани.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Сочи, рейс «Уральских авиалиний» совершил посадку в 9 утра. На его борту находились 113 пассажиров. Процедуры, связанные с умершей пассажиркой, заняли около трех часов. В полдень воздушное судно продолжило путь в Екатеринбург.

- Тело умершей пассажирки доставлено в морг. Представители авиакомпании уже связались с родственниками женщины, - уточнили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Напомним, что умершая пассажирка – жительница города Курган. Ей было 62 года.