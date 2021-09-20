Цифра со льготой: как получить до 10 млрд на развитие бизнеса

На цифровой проект до ноября 2024 года можно получить от 5 млн до 5 млрд рублей.

Сбер по госпрограмме Минцифры РФ выдает кредиты от 5 млн до 10 млрд компаниям, внедряющим цифровые технологии. Получить их могут как малые и средние предприниматели, так и крупный бизнес.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 1598 от 05.12.2019, льготный кредит доступен по ставке от 1% до 5% годовых со сроком возврата в течение 10 лет. Для этого нужно реализовать проект или программу по внедрению российских продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий и связанных с этим работ или услуг. На цифровой проект до ноября 2024 года можно получить от 5 млн до 5 млрд рублей, на программу цифровизации – от 500 млн до 10 млрд рублей.

Заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ткаченко.

- В 2021 году успешные бизнес-проекты уже не могут быть нецифровыми. И бизнес во всех отраслях все острее чувствует необходимость цифровой трансформации. Мы в Юго-Западном банке также видим эту тенденцию: в последние 2-3 года около трети кредитов выдаем предпринимателям на внедрение самых современных цифровых технологий. Уверена, что госпрограмма Минцифры с льготной ставкой от 1% станет важной точкой цифрового роста бизнеса юга России и СКФО. И для максимальной интеграции в этот процесс Сбер уже пилотирует работу customer success manager. Сегодня в нашей команде 7 человек работают с цифровой экспертизой бизнеса Юга России и СКФО, помогая ему быстро и успешно пройти через все этапы цифровой трансформации, - рассказывает Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка.

Сбербанк с 2016 года сам идет путем цифровой трансформации из крупнейшего банка в цифровую экосистему. Это уже помогло оптимизировать сотни бизнес-процессов, сделать продукты банка проще и удобнее для миллионов клиентов. Теперь Сбер хорошо понимает процесс трансформации любого бизнеса и имеет в периметре своей экосистемы более 80 уникальных решений отечественных разработчиков. К примеру, они помогают в роботизированной беспилотной уборке урожая, развитии e-commerce сайтов и площадок, call-центров, электронном документообороте, комплексном телемедицинском сервисе, организации кибербезопасности и многом другом.