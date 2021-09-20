«Метр квадратный» запустил онлайн-сервис для сделок на вторичном рынке

Экосистема недвижимости «Метр квадратный» (проект Группы ВТБ) запустила сервис «Cделка онлайн», который позволяет частным риелторам и агентствам недвижимости дистанционно подготовить сделку на вторичном рынке. Для партнеров М2 стоимость услуги составляет 2101 рубль.

Ранее «Метр квадратный» предлагал отдельные услуги в рамках процесса проведения сделок: конструктор составления договора купли-продажи, безопасные расчеты и электронную регистрацию права собственности в Росреестре. Теперь компания объединила отдельные сервисы в комплексный цифровой клиентский путь.

Чтобы воспользоваться «Сделкой онлайн» профессиональному участнику рынка достаточно создать личный кабинет на платформе «Метр квадратный». Там можно загрузить необходимые документы, сформировать договор купли-продажи и передать информацию в выбранный офис ВТБ. После подписания договора он по защищенным каналам банка отправляется на регистрацию в Росреестр. После того как договор будет зарегистрирован, и все его условия выполнены, деньги за объект недвижимости переводятся на счет продавца.

Новый продукт не только экономит время участников сделки минимум в пять раз, но и повышает безопасность операций с недвижимостью. Данные по сделке остаются в личном кабинете и не пересылаются участниками через индивидуальные каналы коммуникации, например, по электронной почте.

Сервис М2 доступен и физическим лицам, которые хотят провести сделку с недвижимостью без поддержки со стороны профессиональных участников рынка. В этом случае его стоимость составит 9 990 рублей.

«Сегодня на рынке нашей страны преобладают сделки со вторичным жильем без ипотеки, в 2020 г. они составляли 82% всех объемов рынка. В 2020-2021 гг. с помощью сервисов М2 было проведено около 80 тыс. сделок с первичной недвижимостью и 90 тыс. - со вторичной. Благодаря новому продукту для рынка готового жилья и его профессиональных участников мы планируем увеличить число сделок на платформе М2 до 120 тыс. ежегодно» — комментирует генеральный директор «Метра квадратного» Вячеслав Дусалеев.

СПРАВКА «КП»

Экосистема «Метр квадратный» — проект группы ВТБ, открытая цифровая платформа в сфере недвижимости. Партнеры — крупные застройщики, банки, агентства недвижимости и ремонтные компании. Впервые на рынке реализован полностью цифровой клиентский путь от поиска объекта до сделки и организации ремонта. За два года работы подключили к платформе более 1100 застройщиков, 20 банков и более 700 агентств недвижимости. С марта 2021 М2 сделал доступными для физических лиц сервисы для покупки квартир. Теперь клиенты смогут выбрать квартиру из более чем 140 тысяч объектов на рынке вторичной недвижимости двух столиц. Работа с новым сегментом клиентов позволит компании по итогам 2021 г. в 6 раз увеличить число сделок с недвижимостью – до 260 тысяч.