Более 6 тысяч камер видеонаблюдения установлено на Кубани

Фото: пресс-служба администрации края

В Краснодарском крае за безопасностью помогают следить 6489 камер видеонаблюдения. 489 из них оборудованы в 2021 году. Вопрос обсуждался накануне на совещании вице-губернатора Андрея Алексеенко с главами ведомств, правоохранительных органов и муниципалитетов.

В крае проводятся работы по объединению систем видеонаблюдения. Центром, координирующим работу, запланировано сделать комплекс «Безопасный город». Он будет выводить видеонаблюдение всех пунктов в единые службы районов.

В 13 муниципалитетах края отмечена положительная работа по контролю экстренных ситуаций. Недостатки замечены в Усть-Лабинском и Белоглинском районах, где, в частности, оборудовано немного камер. Здесь проведут работы по организации системы.

До конца года в крае запланировано оборудовать еще 600 камер. Также необходимо укомплектовать специалистами экстренные службы «112».