Фильм о Чебурашке снимают в Сочи

Фото: снимок на память о съемках "Чебурашки" в сочинском Дендрарии

В Сочи стартовали съемки полнометражного фильма под названием "Чебурашка". Лента будет посвящена приключениям знаменитого героя, придуманного Эдуардом Успенским. Для создания атмосферы сказочного безвременья авторы фильма выбрали живописные локации: парк «Дендрарий», морскую набережную, санаторий «Орджоникидзе».

Как сообщили «КП» - Кубань» в отделе по связям с общественностью кинокомпании, по сюжету картины Чебурашка не плюшевая игрушка, а вполне себе настоящий мохнатый зверек, который живёт в апельсиновой роще в далёкой стране. Удивительным образом он попадает в маленький город у моря, где встретит необщительного старика, которому окажется совсем не нужен, познакомится с маленьким мальчиком, не умеющим разговаривать, и его мамой, которая варит самый вкусный шоколад, встретит странную тетю, которая захочет купить его и подарить своей несимпатичной внучке, и многих-многих других людей.

- Роль Гены исполнил актер Сергей Гармаш. Уже завершены съемки в сочинском «Дендрарии», впереди эпизоды у моря. Образ самого Чебурашки будет создан с применением технологии motion capture. Съемки также пройдут в Кисловодске и Пятигорске. После съемок натуры группа продолжит снимать в декорациях в Москве, - уточнил источник в киностудии.

Релиз картины запланирован на 1 января 2023 года.

- Когда вышел первый мультфильм про Чебурашку, я учился в школе и, конечно, хорошо его помню - это настоящая классика мультипликации, - рассказывает актер Сергей Гармаш. – Уверен, что наш полнометражный Чебурашка остается практически тем же. Пожалуй, это единственный аутентичный персонаж фильма, который из двухмерного анимационного пространства попадает в кино. Остальных героев играют люди, но отдельные черты персонажей и имена, думаю, многим покажутся знакомыми.