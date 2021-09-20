Самый большой скейт-парк в России хотят возвести в Анапе

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Самый большой скейт-парк в России планируют построить в Анапе. Он расположится на территории будущего Императорского сквера на Супсехском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Территория парка займет 8 гектаров. Здесь разместят как открытую, так и закрытую площадки для занятий в непогоду.

При строительстве парка учтут катание для людей с разным уровнем подготовки. Также площадку оборудуют с учетом занятий самых юных, осваивающих беговел и самокат.

Для прогулок и катания разделят дорожки, одна из полос будет предназначена для проезда со скоростью 25 километров в час.

Рассчитывается, что на территории парка будут проходить соревнования международного уровня и Чемпионаты мира. А оборудование позволит готовиться на площадках олимпийским спортсменам.