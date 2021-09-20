«Единая Россия», набрав 66,7% голосов, побеждает на выборах в Адыгее

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В Адыгее «Единая Россия» побеждает на выборах в Государственную Думу. Партия набрала 66,7% голосов избирателей - 153 862 человека. Накануне протоколы обработаны на 100%, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию РФ.

Второе место среди партий занимает КПРФ - 17,65%, что составляет 40 706 человек, на третьем - представители ЛДПР - 7,47% - 17 843 человека. На четвертой строчке расположилась "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,14%, это 4 162 человека.

Так, кандидат в депутаты Государственной Думы в республике Адыгея Владислав Резник из «Единой России» одержал победу. В сумме он набрал 64,81% голосов. Второе место занял Евгений Салов - представитель КПРФ – 12,67%. Третью строчку занимает Андрей Михайлов из «Справедливой России – Патриоты – За Правду».