100% вакцинации от коронавируса достигли коллективы шести школ в Сочи

Фото: сайт администрации Сочи

В Сочи продолжается централизованная профилактическая вакцинация трудовых коллективов от коронавирусной инфекции. Медики делают прививки трудящимся прямо на рабочих местах. Самые прилежные в этом вопросе педагоги. Шесть сочинских школ можно отнести к «отличникам» - от коронавируса в них привились на 100-процентов.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии курорта, в Сочи учебный год начался традиционно и чтобы обезопасить учащихся и не уходить на вынужденные каникулы в разгар учебы – решили усилить прививочную кампанию среди учительского сообщества.

- Сегодня от ковида провакцинированы 87 % педагогов. Не привитые имеют медотвод, находятся в декретном отпуске или переболели в течение последних 6 месяцев. Есть учреждения, где коллектив вакцинирован на 100 %, - сообщила начальник управления образования и науки администрации Сочи Ольга Медведева.

Напомним, что для удобства вакцинирующихся в Сочи открыты 33 прививочных пункта, из них 3 – мобильные и 4 – при отелях.