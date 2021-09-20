Резкое понижение температуры ждет Анапу Фото: Виктор КЛЮШКИН

Мощные ливни спрогнозировали в Анапе во вторник, 21 сентября. Метеорологи предупреждают, что на курорт выпадет полуторамесячная норма осадков.

- С 9 утра и до полудня обрушатся сильные проливные дожди, соизмеримые с 1,5-месячной нормой осадков в границах города, и примерно месячная норма осадков по всей территории муниципального образования, - опубликовали в мэрии города штормовое предупреждение.

Кроме того, температура воздуха, которая еще в понедельник, 20 сентября, достигала +27 градусов, резко упадет на несколько градусов. На курорте прогнозируют наступление традиционной осени.

Напомним, наладится погода только к выходным, но летних отметок температура уже не достигнет.