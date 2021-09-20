Меры антитеррористической защиты усилят в школах Сочи после трагедии в Перми

Фото: сайт администрации Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил профильным департаментам и Росгвардии усилить защиту образовательных учреждений города после перестрелки в Пермском государственном национальном исследовательском университете, жертвами которой стали 8 человек.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии курорта, в Сочи работают 69 школ, 76 детских садов и 22 учреждения дополнительного образования. Также на курорте работают 5 вузов и 13 ссузов. Все объекты образования охраняются лицензированными предприятиями, а тревожные кнопки выведены на пульт Росгвардии.

- Я поручил провести внеплановые проверки работ систем видеонаблюдения и тревожных кнопок, а также провести дополнительный инструктаж охранников. Кроме того в целях профилактики преступлений среди подростков надо усилить работу школьных психологов и отрядов киберволонтеров при наших вузах. Это очень действенная мера, - подчеркнул Алексей Копайгородский.