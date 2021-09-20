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Общество20 сентября 2021 17:54

Кубанские победители конкурса «Большая перемена» отправятся в «Путешествие мечты» по маршруту Владивосток-Москва

23 школьника края посетят города России с 21 сентября по 5 октября
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: пресс-служба администрации края

Фото: пресс-служба администрации края

Победители конкурса «Большая перемена» Кубани отправятся в тур «Путешествие мечты». 23 школьника поедут по маршруту Владивосток – Москва с 21 сентября по 5 октября. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань сообщает пресс-служба администрации региона.

Ученики 5-7 классов, победившие в образовательном конкурсе, остановятся в Иркутске, Хабаровске, Красноярске, Омске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге. В частности, ребята увидят Байкал, Уральские горы, а также побывают на космодроме «Восточный».

Для школьников организуют образовательные встречи. Одним из значимых событий станет посещение медиастудии, где ребята перевоплотятся в ведущих.

Напомним, конкурс «Большая перемена» проводится среди школьников и студентов СПО России. В 2021 году участвовало более 2,5 миллионов учащихся. Кубань заняла второе место по числу победителей среди 5-7 классов.