Кубанские победители конкурса «Большая перемена» отправятся в «Путешествие мечты» по маршруту Владивосток-Москва

Фото: пресс-служба администрации края

Победители конкурса «Большая перемена» Кубани отправятся в тур «Путешествие мечты». 23 школьника поедут по маршруту Владивосток – Москва с 21 сентября по 5 октября. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань сообщает пресс-служба администрации региона.

Ученики 5-7 классов, победившие в образовательном конкурсе, остановятся в Иркутске, Хабаровске, Красноярске, Омске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге. В частности, ребята увидят Байкал, Уральские горы, а также побывают на космодроме «Восточный».

Для школьников организуют образовательные встречи. Одним из значимых событий станет посещение медиастудии, где ребята перевоплотятся в ведущих.

Напомним, конкурс «Большая перемена» проводится среди школьников и студентов СПО России. В 2021 году участвовало более 2,5 миллионов учащихся. Кубань заняла второе место по числу победителей среди 5-7 классов.