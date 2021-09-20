Спасатели достали со дна моря утонувший автомобиль в Туапсинском районе

Спасатели достали с морского дня автомобиль. Фото: пресс-служба "Кубань-Спас"

Лежащий на морском дне автомобиль обнаружили совершенно случайно. Спасатели службы «Кубань-Спас» проводили учения в акватории пляжа Лермонтово Туапсинского района, когда во время облета квадрокоптером акватории Черного моря заметили темное пятно на дне. При более детальном изучении оказалось, что это автомобиль.

- Для подъема машины было принято решение направить водолазную станцию «Кубань-Спас». Специалисты обнаружили авто, в его салон поместили подушки низкого давления и заполнили их воздухом, - рассказали в пресс-службе «Кубань-Спас».

С помощью накаченных воздухом подушек машины всплыла, и ее отбуксировали к берегу. Предположительно, автомобиль в море вынесло селевым потоком во время наводнения в июле 2021 года.