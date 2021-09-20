Ежедневными стали авиарейсы из Краснодара в Стамбул. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рейсы из Краснодара в Стамбул стали ежедневными. С 20 сентября восстанавливается прерванное пандемией ежедневное международное сообщение, сообщили аэропорту краевой столицы.

- Одно из самых популярных направлений у кубанцев стало ещё доступнее. Сегодня из аэропорта Краснодара в стамбульский аэропорт имени Сабихи Гёкчен улетел первый ежедневный самолет! Полёты будут осуществляться в первой половине дня, - рассказали в пресс-службе международного аэропорта Краснодара.

Ранее самолеты из Краснодара в Стамбул летали один раз в неделю.

Для въезда в Турцию необходим сертификат о полном курсе вакцинации "Спутник V" справку о перенесенном COVID-19 за последние полгода, или предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение последних 72 часов.