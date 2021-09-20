Дополнительные выходные объявлены в Адыгее в честь 30-летия со дня образования республики

Жители Адыгеи будут отдыхать 3, 4 и 5 октября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

5 октября жители Адыгеи отмечают День республики, сообщили в республиканской администрации. В честь 30-летия со дня образования республики глава Адыгеи Мурат Кумпилов объявил дополнительные выходные дни. Подписан указ, согласно которому суббота, 2 октября, объявлена рабочим днем, а 4 и 5 октября будут выходными. Указ касается сотрудников бюджетных организаций, но такой порядок рекомендовано ввести и на других предприятиях республики.

- Рекомендовать органам местного самоуправления, иным органам власти, руководителям организаций независимо от форм собственности принять меры по предоставлению работникам выходного дня 4 октября 2021 года в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством, - рассказали в пресс-службе правительства республики.

Таким образом, первая рабочая неделя месяца в республике начнётся со среды, 6 октября.