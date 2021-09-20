Более 115 тысяч кубанских школьников занимаются по проекту «Самбо в школу». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Во всероссийском проекте «Самбо в школу» участвуют 703 общеобразовательных учреждения Краснодарского края, сообщили в администрации региона. За три года работа количество увлеченных самбо школьников выросло с 52 тыс. до более 115 тыс. человек.

- Кубань является лидером по развитию самбо в России. На оборудование спортивных залов и переподготовку учителей физкультуры с 2018 года из краевого бюджета выделили около 91 млн рублей. Всего курсы повышения квалификации за все время прошел 831 учитель, - рассказал вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Программа реализована во всех 44 муниципальных образованиях Краснодарского края. Преподаватели физкультуры, прошедшие переподготовку в рамках проекта и организовавшие внеурочные секции по самбо в школах, получают надбавку в размере 8 327 рублей к зарплате.

В ближайшее время будет создана новая Школьной Лиги Самбо. График межшкольных соревнований сейчас разрабатывается.