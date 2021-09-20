Фёдоровский гидроузел закрывают на двухлетний ремонт

Федоровский гидроузел закрывают на двухлетний ремонт. Фото: kmvh.ru

Федоровский гидроузел закрывают на ремонт, который продлится два года, сообщили 20 сентября в пресс-службе ведомства. Ранее экспертами Главгосэкспертизы России был одобрен проект, предусматривающий реконструкцию несущих строительных конструкций водоподъемной железобетонной плотины гидроузла. На модернизацию плотины планируют выделить 429,8 млн.рублей.

- Строительство Федоровского гидроузла на большой излучине р.Кубань было начато в 1961 году и в 1966 году гидроузел ввели в эксплуатацию. Назрела необходимость в ремонте гидроузла, - рассказали в пресс-службе Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление "Кубаньмелиоводхоз".

Реконструкция будет длится два года. Когда она начнется, будет также ограничено движение для частных автомобилей. Жители ближайших населённых пунктов используют гидроузел для сообщения с городом и краем. Теперь им придется ехать в объезд через станицу Мингрельскую.