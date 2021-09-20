Въезд в Краснодар по Тургеневском мосту парализован

жители Краснодара застряли в автомобильных пробках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Затор, возникший на въезде в краевую столицу вечером 20 сентября, уже назвали самым протяженным за последнее время. Автомобильная змея из желающих въехать в Краснодар растянулась на два с лишним километра.

- Автобусы идут с опозданием. Мой рейс задержали на полчаса, примерно, - жаловались пассажиры общественного транспорта в соцсетях.

Пробка начинается от Новой Адыгеи и упирается в спуск с моста у ТЦ «Карнавал». В итоге, время в дороге, которая в обычные дни занимает несколько минут, растянулось на полчаса и более.

В Краснодаре затруднено движение по улице Селезнева, далее на кольце «красная змея» сворачивает на Ялтинскую и там уже красным пламенем горит большинство второстепенных дорог.

Традиционная пробка на 2-ом Северном мосту, которая тянется вплоть до улицы Филатова.

Нервничают водители и по улицам Школьная, Российская и Красных Партизан.