Гигантский смерч сформировался в Анапе

В Анапе сформировался смерч. Фото: letunovskaya_yana

Атмосферный вихрь испуган жителей Анапы вечером 20 сентября. Огромная воронка образовалась в небе над морем и кружила достаточно долго.

В небе над городом разыгралось целое представление.

- Небо чернотой моментально закрыло. Ничего невозможно было разглядеть, - шокированные анапчане делились впечатлениями в соцсетях.

Синоптики советуют жителей Анапы готовится к резкой перемене погоды. С утра 21 сентября температур воздуха будет не более 16 градусов. Днем, возможно, прогреется до + 17 и упадет к вечеру на 4 градуса. Таким образом, осень в городе-курорте заявляет свои права и гонит прочь бабье лето.