Кубань возглавила топ регионов ЮФО в экологическом рейтинге. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Краснодарский край снова возглавил список регионов Южного Федерального округа в Национальном экологическом рейтинге. Такие исследования проводятся с 2008 года общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль».

- Среди положительных моментов эксперты отметили создание на Кубани новых особо охраняемых природных территорий, марафоны по наведению санитарного порядка, новые правила посещения лесов и быструю ликвидацию лесных пожаров, - сообщили в министерстве природных ресурсов края

К минусам этого сезона отнесли массовую гибель пчел в регионе, разлив нефти в Черном море рядом с Новороссийском и наводнение летом.

По мнению экспертов, Кубань набрала 64 балла из 100 в сводном экологическом индексе. Что и привело регион к победе.