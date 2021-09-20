40 педагогов получили работу в сельских школах Кубани благодаря программе «Земский учитель»

В Краснодарском крае сельский учитель может получить 1 миллион рублей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае подвели очередные итоги национального эксперимента «Земский учитель». Благодаря федеральной программе удалось решить кадровый дефицит в сельских школах региона. В прошлом году на новую работу поступили 103 учителя. В этом году краевые власти разместили еще 56 вакансий.

– 40 педагогов уже приступили к своим обязанностям, еще трое заканчивают оформление документов. По 13 вакансиям идет дополнительный отбор. Самые дефицитные специальности - учителя русского языка и литературы, английского языка, математики и начальных классов, – сообщила министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Согласно условиям программы, педагоги получат единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей, которую можно потратить по собственному усмотрению. В школе они должны отработать 5 лет.