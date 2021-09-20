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Общество20 сентября 2021 22:26

Воспитанников четырех детских садов Сочи кормили просрочкой

Многочисленные нарушения выявили в ходе прокурорской проверки
Евгения ХАЛИКОВА
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Прокуратура выявила нарушение в организации питания воспитанников детских садов Сочи.

Прокуратура выявила нарушение в организации питания воспитанников детских садов Сочи.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Хостинского района провела проверку детских садов Сочи и выявила нарушения в их деятельности.

- Установлено, что должностные лица детских садов не проверяют сопроводительные документы поставщиков продуктов питания, не сличают эти документы с тем, что привезли в детский сад. Принимают продукты питания с отсутствующей маркировкой, в связи с чем невозможно установить, где, когда и кем были эти продукты питания произведены.

В результате в адрес четырех заведующих детских садов Хостинского района были внесены представления. Устранить недостатки должностные лица должны незамедлительно.