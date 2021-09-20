«Автодор» рассматривает два проекта строительства новой трассы в Сочи

В Сочи обсуждают строительство новой трассы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперты «Автодора» работают над двумя альтернативными вариантами строительства новой трассы в Сочи. Одна – дублер уже существующей дороги. Её планируют возвести на расстоянии от 2,5 до 4 километров от моря, в зависимости от условий местности. Второй проект – это дорога в горах, с очень сложной цепью из мостов и тоннелей.

- Существует два варианта - горный и прибрежный. Мы завершаем проработки по этому вопросу. В ближайшее время оценим экономическую целесообразность одного или другого варианта. Через месяц мы уже выставим решение на рассмотрение правительства, — сказал глава госкорпорации Вячеслав Петушенко.

Предварительная стоимость обоих проектов колеблется в районе 2-3 триллионов рублей.