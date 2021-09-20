К очередному стихийному бедствию готовятся в Крымском районе

В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очередную беспокойную ночь предсказывают синоптики жителям Крымского района. С 20 и по 22 сентября в районе действует штормовое предупреждение. По прогнозам, ухудшится погода в ночь на 21 сентября, сообщил в своем аккаунте глава района Сергей Лесь. Муниципалитету угрожает сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

- Возможно возникновение ЧС, происшествий, связанных со шквалистым усилением ветра до 20 - 22 м/с, сильным дождем, ливнем в сочетании с грозой, подъемами уровней воды в реках до неблагоприятных отметок, возможным подтоплением территорий, - написал в соцсетях глава Крымского района Сергей Лесь.

По данным метеодивизии, залпом выпадет порядка 20 мм осадков. Все районные службы переведены в режим готовности. Круглосуточно отслеживается ситуация на водных объектах.