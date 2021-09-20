Узнали, где будут отключения света в Сочи 21 сентября 2021 года

Узнали, где будут отключения света в Сочи 20 сентября 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адлерском районе лампочки потухнут на улицах Дачная, Бакинская, Блинова, Веселая, Ворошиловградская, Каспийская и Коммунаров. Также энергетики запланировали работы по улицам Миндальная, Кутаисская, Пограничная, Черновицкая, Ромашек, Взлётная, Ленина, Мира и по переулку Аэровокзальный. Отключение электроэнергии внесет коррективы и в работу Спорткомплекса Юность.

О новых веерных отключениях электроэнергии предупреждают и на территории Хостинского района. Здесь не будет света с 08:00 до 19:00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка). Под ограничения попадут ул. Ушинского (частично), ул. Ялтинская (частично), ул. 50 лет СССР(частично), ул. Благодатная (частично), ул. Грибоедова 1-50, ул. Лысая Гора (частично)), ул. Серафимовича 5-25, ул. Учительская 20-35, ул. Леселидзе (частично), пер. Бригадный, СНТ «777», СНТ «Заря», ул. Абовяна (частично), пер. Абовяна 1-21, пер. Южный 4, 5б, 12.

В Центральном районе 21 сентября столкнутся с проблемой отключения электроэнергии жители пер. Хлебозаводской, пер. Рабочий, ул. Кавказская, «С/О Заря-3», ул. Красная 19-69а, пер. Ряжский 1-30, ул. Альпийская (частично), ул. Донская (частично), ул. Ландышевая (частично), ул. Лавровая 13, 20а, ул. Тимирязева 1-30.

В Лазаревском микрорайоне энергетики доставят неудобства владельцам недвижимости в поселке Дагомыс, ул. Батумское шоссе (частично), ул. Больничная. В селе Волковка будут обесточены дома по ул. Космическая, Городская, Волковская. Не будут доступны блага цивилизации и поселке Лоо по улице Азовской.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.