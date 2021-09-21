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Общество21 сентября 2021 8:18

На Кубани 21 сентября выпадет около 150% месячной нормы осадков

О сильных ливнях предупредили синоптики
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Дожди ожидаются до конца недели

Дожди ожидаются до конца недели

Фото: Галина КОПЫЛОВА

21 сентября в Краснодарском крае ожидаются ливни. Непогода сильнее всего накроет Новороссийск, Геленджик и Краснодар. Выпадет около 150% месячной нормы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

- На Кубани до 22 сентября объявлено штормовое предупреждение. В результате прохождения холодного атмосферного фронта на Кубани прольются ливневые дожди с грозами и шквалом в порывах ветра до 20 м/с. Возможны подтопления, - цитирует ТАСС синоптика.

Также прогнозируются смерчи и град. Жителей региона просят быть осторожными в непогоду.

Ранее "Комсомолка" сообщила, что по прогнозам синоптиков, бушевать непогода в крае будет всю неделю. На регион надвигаются ливни и похолодание.