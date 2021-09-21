На Кубани 21 сентября выпадет около 150% месячной нормы осадков

Дожди ожидаются до конца недели Фото: Галина КОПЫЛОВА

21 сентября в Краснодарском крае ожидаются ливни. Непогода сильнее всего накроет Новороссийск, Геленджик и Краснодар. Выпадет около 150% месячной нормы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

- На Кубани до 22 сентября объявлено штормовое предупреждение. В результате прохождения холодного атмосферного фронта на Кубани прольются ливневые дожди с грозами и шквалом в порывах ветра до 20 м/с. Возможны подтопления, - цитирует ТАСС синоптика.

Также прогнозируются смерчи и град. Жителей региона просят быть осторожными в непогоду.

Ранее "Комсомолка" сообщила, что по прогнозам синоптиков, бушевать непогода в крае будет всю неделю. На регион надвигаются ливни и похолодание.