Что произошло за ночь 21 сентября: Спасатели достали со дна моря утонувший автомобиль в Туапсинском районе

Фото: пресс-служба "Кубань-Спас"

Что произошло за ночь 21 сентября 2021. Спасатели достали со дна моря утонувший автомобиль в Туапсинском районе. Машину обнаружили в акватории пляжа Лермонтово во время учений.

Воспитанников четырех детских садов Сочи кормили просрочкой. Многочисленные нарушения выявили в ходе прокурорской проверки.

В Адыгее сотрудника полиции подозревают в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело, ведется проверка.

Гигантский смерч сформировался в Анапе. Огромную воронку было видно за несколько километров.

Федоровский гидроузел закрывают на двухлетний ремонт. Начинается реконструкция плотины Федоровского гидроузла на большой излучине реки Кубань.