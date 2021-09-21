Погода на 21 сентября 2021 года в Краснодаре: ливни, грозы и ураганный ветер накроют краевой центр

Непогода обрушится на Кубань во вторник. Ближе к полудню в Краснодаре зарядит мощный ливень, а порывы ветра будут достигать 21 м/с.

Также в городе ожидается резкое похолодание. Максимальная температура воздуха днем не превысит 19 градусов.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 21 сентября 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что температура воздуха не превысит 18-19 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отметим, что непогода продержится в Краснодаре как минимум до конца суток, 21 сентября.