Погода на 21 сентября 2021 года в Краснодаре: ливни, грозы и ураганный ветер накроют краевой центр
Непогода обрушится на Кубань во вторник. Ближе к полудню в Краснодаре зарядит мощный ливень, а порывы ветра будут достигать 21 м/с.
Также в городе ожидается резкое похолодание. Максимальная температура воздуха днем не превысит 19 градусов.
«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 21 сентября 2021 года в Краснодаре.
- Ожидаем, что температура воздуха не превысит 18-19 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Отметим, что непогода продержится в Краснодаре как минимум до конца суток, 21 сентября.