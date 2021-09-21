Пробки в Краснодаре на утро 21 сентября: наглухо стоят въезды в город, заторы оценили в 7 баллов

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Пробки в Краснодаре на утро 21 сентября возникли практически во всех районах мегаполиса. Но самая тяжелая ситуация наблюдается на въезде в город.

Заторы на подъездах к Тургеневскому и Яблоновскому мосту растянулись в среднем на 2 км. Средняя скорость движение здесь составила 10 км/ч.

Багровый оттенок получила улица Восточно-Кругликовская. Здесь затор образовался от парка Краснодар до Тихорецкой. Скорость движение на участке замерла на отметке в 7 км/ч.

Остановилось движение на улице Ипподромной: от Достоевского до Передовой. Здесь максимальная скорость движение не превышала 10 км/ч.