На Кубани 6-летнего ребенка насмерть придавило шкафом

Проводится проверка

Трагедия случилась 19 сентября в Ейске. Мама с 6-летней дочкой снимала квартиру в многоэтажке по улице Пионерской. В этот день женщина оставила девочку дома, и ушла на 5 минут, чтобы вынести мусор - в этот момент и произошел несчастный случай.

- Мама вышла из квартиры, чтобы выбросить мусор, но когда вернулась, дверь оказалась захлопнутой. Самостоятельно женщина не смогла ее открыть, она вызвала спасателей. А когда попала домой, то увидела, что на ребенка упал шкаф. Девочка не подавала признаков жизни, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Женщина вызвала скорую, но медикам оставалось констатировать смерть ребенка. В настоящее время проводится проверка, следователи выясняют все обстоятельства случившегося.