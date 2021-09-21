Аграрии Сочи примут участие в выставке «Кубанская ярмарка -2021» в Краснодаре

Фото: сайт администрации Сочи

Агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка -2021» пройдет в Краснодаре c 30 сентября по 3 октября. По традиции на ней презентуют продукцию крестьянских и фермерских хозяйств, а также предприятий пищевой индустрии, и индивидуальных предпринимателей, занятых в отрасли сельского хозяйства.

В этом году экспозиция выставки займет всего 2 павильона, ограничат из-за пандемии и количество участников. Посетители ярмарки смогут увидеть и приобрести копчености, рыбу, кондитерку, молочную продукцию, бакалею, свежее мясо, мед, товары народных промыслов и многое другое.

Сочинцы привезут мед, чай и фермерские сыры. Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации курорта, аграрии не только организуют дегустацию самого северного чая в мире, но и расскажут о пользе этого напитка.

- Наше чаепитие пройдет в русских традициях: с самоваром и соответствующей атрибутикой. Чайная отрасль в Сочи постепенно наращивает свой потенциал, реконструируются плантации, чаеводы осваивают новые технологии и купажи, экспериментируют с травяными сборами. Все это находит отклик как у местных жителей, так и у туристов, - рассказал директор департамента охраны окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Александр Кильганкин.