В Краснодарском крае собрали более 140 тысяч тонн риса

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Аграрии Кубани убирают рисовые чеки. Уже обработано 21,7 тысячи гектаров. Завершить сбор урожая планируется до 20 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Урожай убирают рисосеющие хозяйства Краснодара, Абинского, Крымского, Славянского, Северского, Калининского, Темрюкского и Красноармейского районов. Уже обработано 18% территорий от намеченного плана, - сообщили специалисты.

Аграрии уже собрали 143 тысячи тонн риса. Средняя урожайность составляет 66 ц/га. Несмотря на жару и подтопления в этом году, цифры на 1,1 ц/га выше прошлого года.

Больше всего риса на данный момент удалось собрать в Славянском, Красноармейском и Калининском районах.

Наивысшую урожайность показывают хозяйства Красноармейского, Калининского районов и Краснодара.