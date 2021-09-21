В Краснодаре изъяли контрафактные аксессуары «iPhone» и «Apple» на 4,3 млн рублей

Фото Краснодарской таможни

В одном из магазинов Краснодара выявили 1503 единицы контрафактных аксессуаров с товарными знаками «iPhone» и «Apple». Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.

- Изъяты чехлы, наушники, сетевые адаптеры, брелки и кабели USB иностранного производства без декларации. Сумма ущерба составила более 4,3 млн рублей, - отметили в ведомстве.

Выявленные товары изъяты Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по краю. Проверка продолжается, предприниматель будет оштрафован.