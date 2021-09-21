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Происшествия21 сентября 2021 9:34

В Краснодаре изъяли контрафактные аксессуары «iPhone» и «Apple» на 4,3 млн рублей

Таможенники выявили товар в одном из магазинов города
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото Краснодарской таможни

Фото Краснодарской таможни

В одном из магазинов Краснодара выявили 1503 единицы контрафактных аксессуаров с товарными знаками «iPhone» и «Apple». Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.

- Изъяты чехлы, наушники, сетевые адаптеры, брелки и кабели USB иностранного производства без декларации. Сумма ущерба составила более 4,3 млн рублей, - отметили в ведомстве.

Выявленные товары изъяты Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по краю. Проверка продолжается, предприниматель будет оштрафован.