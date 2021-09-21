В Кадастровой палате по Краснодарскому краю прошел «Семейный день»

Фото: Кадастровая палата региона

Сотрудники Кадастровой палаты по Краснодарскому краю организовали «Семейный день». Дети сотрудников смогли прийти на работу и узнать, чем занимаются их родители. Мероприятие прошло 17 сентября, в день, когда у школьников был выходной.

- Ребята посетили рабочие места родителей, после чего все вместе собрались в актовом зале. В рамках мероприятия детям была представлена короткая интерактивная лекция о том, что такое кадастр, чем занимаются сотрудники Кадастровой палаты, а самое главное, в чем цели и задачи деятельности учреждения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

После небольшого экскурса в историю создания кадастра в России юные гости приняли участие в конкурсах. Ребята ответили на вопросы викторины о географии нашей страны, поиграли в Крокодил (Ассоциации) на тему географических понятий.

Очень часто дети не имеют понятия о том, чем занимаются родители и для чего вообще нужна их работа. Кадастровая палата подарила семьям возможность стать ближе, узнать больше друг о друге. Возможно, в будущем дети захотят пойти по стопам родителей и реализовать себя в области кадастра и картографии.