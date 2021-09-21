В Сочи полицейские помогли родителям с 4-летним ребенком оперативно добраться в больницу

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по региону

В Сочи приезжие мужчина и женщина везли в больницу 4-летнего ребенка с высокой температурой, малышу срочно требовалась помощь врача. Но папа не мог быстро сориентироваться в незнакомом городе и попросил помощи у полицейских. Инспекторы помогли родителям оперативно доставить ребенка к медучреждению. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- На маршруте патрулирования находились старшие лейтенанты полиции Роман Чеузов и Алексей Надраге. Госавтоинспекторы экстренно сопроводили автомобиль с ребенком в больницу. Медики оказали ему помощь и госпитализировали в инфекционное отделение, - отметили в ведомстве.

Благодаря оперативным действиям полицейских жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. В свою очередь родители малыша поблагодарили инспекторов за неравнодушие.