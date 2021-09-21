Общественники проверили работу транспортной полиции в Сочи

Фото: проверка безопасности на вокзалах курорта Сочи

В рамках всероссийской акции «Гражданский мониторинг» общественники посетили авиа- и железнодорожные вокзалы Сочи и Адлера, а также побывали в морском порту.

Активистов интересовало, как обеспечивается охрана объектов и безопасность пассажиров, а также наличие информационных стендов и указателей. Отдельное внимание проверяющие уделили условиям содержания административно задержанных: есть ли в помещениях аптечки, постельное белье и как организовано питание.

Также общественники обратили внимание и на внешний вид полицейских, заступивших на дежурство. Проверили у стражей порядка знание закона и оценили состояние комнат для принятия пищи и отдыха сотрудников, находящихся на суточном дежурстве.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе транспортной полиции Сочи, нареканий к работе сотрудников правопорядка не было, оборудование работает в штатном режиме. Кроме того, во время общения с пассажирами проверяющие услышали уважительное отношение к сотрудникам полиции на транспорте и уверенность, что, находясь на объектах транспортной инфраструктуры курорта, они чувствуют себя в безопасности.

- Также общественники отметили, что наличие табличек с надписью «Полиция» и указателей помогает человеку, попавшему в стрессовую ситуацию, быстрее сориентироваться. В ходе мониторинга была протестирована в действии и система связи «Пассажир – Полиция». Она имеется в наличии на всех вокзалах курорта, - уточнили в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.