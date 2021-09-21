В школах Кубани усилили меры безопасности после трагедии в Перми

В школах внепланово проверяют системы безопасности

В школах Краснодарского края усилили меры безопасности после того, как студент расстрелял учащихся в Пермском университете. В чатах родителей все чаще появляются сообщения об ограничениях, введенных на территориях образовательных учреждениях.

- Все входы и выходы на территорию школы закрыты, кроме одного. Максимально ограничен доступ на территорию школы. Просьба к родителям: встречать детей за территорией школы, - призывают в образовательных учреждениях Кубани.

В школах проводятся внеплановые проверки работ систем видеонаблюдения и тревожных кнопок. Также дополнительно инструктируют охранников.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что меры антитеррористической защиты усилят в школах Сочи после трагедии в Перми. Такое поручение дал глава курорта.