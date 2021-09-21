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Происшествия21 сентября 2021 11:14

СК Кубани организовал проверку после гибели ребенка при падении шкафа

Выясняются все обстоятельства случившегося
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Выясняются все обстоятельства случившегося

Выясняются все обстоятельства случившегося

В Ейске по факту гибели 6-летней девочки при падении шкафа проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

- В настоящее время следователем проводятся проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. После чего будет принято процессуальное решение, - отметили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла 18 сентября в съемной квартире по улице Пионерской. Мама вышла на улицу, чтобы выбросить мусор, а когда вернулась, увидела дочь, придавленную платяным шкафом. Она вызвала скорую, но, несмотря на оказанную помощь, девочка скончалась на месте в результате полученных повреждений.