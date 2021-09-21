На дороги Краснодара из-за ливня выехали 24 водооткачивающие машины

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В Краснодаре идёт сильный дождь, по прогнозу синоптиков осадки ожидаются до конца дня. Из-за ливня на улицы города выехали 24 водооткачивающие машины.

- В городе дежурят 24 единицы спецтехники, из них в местах подтоплений уже работают семь машин, - отметили в мэрии.

Воду с дорог сейчас откачивают на улице Российской, Тенистой, на Бульваре Строителей, улице Дружной и в районе пересечений Автомобильная – Ростовское шоссе и Чернышевского –Первомайская.

Также спасатели уже направлены к путепроводу по улице Переходной в районе Вишняковского рынка для ликвидации возможных подтоплений. Там же будут дежурить экипажи ДПС.

В Краснодаре 21 и 22 сентября действует штормовое предупреждение. В столице Кубани ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.