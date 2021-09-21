Всероссийский день бесплатной юридической помощи пройдет на Кубани

Фото из архива КП

На Кубани пройдет всероссийский день оказания юридической помощи. Получить ответы на вопросы можно бесплатно 24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Консультации проведут сотрудники Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России. В частности, это юристы, адвокаты, представители госорганизаций.

Получить юридическую помощь можно с 9:00 до 18:00. Необходимо позвонить по номеру:

+7(861) 259-08-24

Для подробного ознакомления с возможностью получения помощи можно зайти на сайт Ассоциации юристов России.