Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 сентября 2021 11:29

Всероссийский день бесплатной юридической помощи пройдет на Кубани

Получить ответы на вопросы можно будет 24 сентября
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото из архива КП

Фото из архива КП

На Кубани пройдет всероссийский день оказания юридической помощи. Получить ответы на вопросы можно бесплатно 24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Консультации проведут сотрудники Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России. В частности, это юристы, адвокаты, представители госорганизаций.

Получить юридическую помощь можно с 9:00 до 18:00. Необходимо позвонить по номеру:

+7(861) 259-08-24

Для подробного ознакомления с возможностью получения помощи можно зайти на сайт Ассоциации юристов России.