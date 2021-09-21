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Общество21 сентября 2021 11:41

Завод Адыгеи получит 4,5 млн рублей компенсации за незаконное использование наименования сыра

Теперь только местная компания имеет право на название «Сыр Адыгейский»
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Компании подписали мировое соглашение

Компании подписали мировое соглашение

Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Кошехабльский сыр завод» добился компенсации за использование наименования «Сыр Адыгейский» и «Адыгейский». Брянская компания Unagrande Company выплатит компенсацию в 4,5 млн рублей за незаконное использование наименования. Производители подписали мировое соглашение.

- Unagrande обязалась отказаться от использования обозначений «Сыр адыгейский», «Адыгейский», а также выплатить истцу 4,5 млн рублей, - сообщает «Коммерсантъ».

Патент на наименование «Сыр адыгейский» зарегистрировали в 2014 году. Этот продукт должен выпускаться при определенной температуре с использованием плетеных корзин в предгорьях Большого Кавказа. Стоит отметить, что использовать название имеют право только 10 предприятий, которые находятся только непосредственно в Адыгее.