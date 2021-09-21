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Общество21 сентября 2021 11:59

Медобследование для жителей Лабинского района Кубани проведут врачи Краевой поликлиники №1

Мобильный пункт с 21 по 23 сентября будет работать в муниципалитете
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: minzdravkk.ru

Фото: minzdravkk.ru

Жители Лабинского района Кубани могут пройти диспанцеризацию у врачей Краевой поликлиники №1. Медицинский мобилный пункт примет желающих с 21 по 23 сентября на территории муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

Автопоезд расположен в станице Упорной в местной амбулатории. Жители могут посетить врача-терапевта, гинеколога, пройти ЭКГ, флюорографию, маммографию, глазное давление.

Подобные осмотры, ранее проводившиеся на Кубани, вновь стартовали с 22 марта. Специалисты Краевой поликлиники №1 уже выезжали 22 раза в районы края, где обследование прошли порядка 2300 человек.

Следующий запланированный выезд состоится в Павловский район. Жители смогут пройти диспанцеризацию с 29 по 30 сентября.